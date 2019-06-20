ФИФА может перенести чемпионат мира-2022 из Катара

Сообщается, что ФИФА проводит секретные встречи для поиска страны, которая будет готова принять мировое первенство.
Решение о переносе турнира может быть принято на фоне коррупционного скандала, связанного с выбором страны-хозяйки чемпионата мира в 2010 году.
В частности, 18 июня полиция целый день допрашивала по этому делу бывшего президента УЕФА Мишеля Платини.
Кроме Катара на право принимать чемпионат мира в 2022 году претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.
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