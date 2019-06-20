ФИФА может перенести чемпионат мира-2022 из Катара - Советский спорт
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20 июня 2019 15:46ФутболСпирин Дмитрий

ФИФА может перенести чемпионат мира-2022 из Катара

Катар может быть лишен права проведения чемпионата мира 2022 года, сообщает «Газета.ру».

Сообщается, что ФИФА проводит секретные встречи для поиска страны, которая будет готова принять мировое первенство.

Решение о переносе турнира может быть принято на фоне коррупционного скандала, связанного с выбором страны-хозяйки чемпионата мира в 2010 году.

В частности, 18 июня полиция целый день допрашивала по этому делу бывшего президента УЕФА Мишеля Платини.

Кроме Катара на право принимать чемпионат мира в 2022 году претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.

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