Шунин признан лучшим игроком «Динамо» в прошедшем сезоне - Советский спорт
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20 июня 2019 17:51ФутболСпирин Дмитрий

Шунин признан лучшим игроком «Динамо» в прошедшем сезоне

Подведены итоги голосований на звание лучшего игрока сезона 2018/19 сразу на двух ресурсах – официальном сайте и сайте болельщиков московского «Динамо».

По итогам опросов на обоих ресурсах лучшим игроком сезона в составе бело-голубых был признан голкипер Антон Шунин. Он также является капитаном команды.

В чемпионате России-2018/19 «Динамо» заняло 12-е место, избежав участия в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

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