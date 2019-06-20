Представитель «Анжи» сообщил, что клуб получит лицензию на выступление в ПФЛ

Исполняющий обязанности генерального директора махачкалинского «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал, как обстоят дела с получением лицензии на участие в Профессиональной футбольной лиге в сезоне-2019/20.
«Одобрили. Нам до 26 июня нужно донести документы с финансовыми гарантиями. Просто физически не удалось сегодня это сделать», – приводит слова Агарагимова «РБК-Спорт».
Также он отметил, что бюджет клуба на ближайший сезон составит 22 млн рублей, а президент «Анжи» Осман Кадиев заявил, что долги «Анжи» за последние три месяца сократились с 360 млн рублей до 100 млн рублей. Задолженность по зарплатам составляет почти 68 млн рублей.
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