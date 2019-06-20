Представитель ФИФА: Катар по-прежнему готовится к проведению ЧМ-2022

В ФИФА не рассматривают вариант с отменой чемпионата мира по футболу 2022 года, который запланирован в Катаре.
«Катар и ФИФА по-прежнему готовятся к проведению чемпионата мира в 2022 году. К концу этого года у нас будет готово четыре стадиона, все объекты будут готовы к концу следующего года. Все в силе», – сказал ТАСС представитель организации.
Отметим, что 2018 году турнир прошел в России. Он был признан лучшим в истории, а его победителем стала сборная Франции.
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