Мостовой – о предложении Федуна: Не думаю, что такая схема будет работать в России Ранее владелец красно-белых сообщил, что готов рассмотреть вариант с продажей акций клуба болельщикам.

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал о своем отношении к идее Леонида Федуна изменить управление клубом.

«Если смотреть на «Барселону» или «Реал», на которые ссылается Федун, приводя их в пример, там же не всё болельщики решают. Есть президент – богатый человек и руководство клуба. За всю историю этих команд ими никогда не руководил человек с трибун. То есть опять же, руководить клубом будет какой-то богатый топ-менеджер.

Я не думаю, что в нашей стране такая схема могла бы работать. Финансы в руках у обеспеченных людей, и все равно именно такой человек стоял бы во главе «Спартака», – цитирует Мостового «Евро-Футбол.Ру».