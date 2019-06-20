«Ростов» может приобрести Боккетти

Руководство «Ростова» проявляет интерес к защитнику московского «Спартака» Сальваторе Боккетти.
Согласно источнику, его переход может состояться этим летом на правах свободного агента.
Накануне, 19 июня, владелец столичного клуба Леонид Федун сообщил, что 32-летний итальянец точно покинет команду.
Боккетти выступает в «Спартаке» с 2013 года. За это время он выиграл чемпионат, а также Суперкубок России.
В прошедшем сезоне он принял участие в 22 матчах во всех турнирах.
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