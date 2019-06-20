«Ростов» может приобрести Боккетти Об этом сообщает «Чемпионат».

Руководство «Ростова» проявляет интерес к защитнику московского «Спартака» Сальваторе Боккетти.

Согласно источнику, его переход может состояться этим летом на правах свободного агента.

Накануне, 19 июня, владелец столичного клуба Леонид Федун сообщил, что 32-летний итальянец точно покинет команду.

Боккетти выступает в «Спартаке» с 2013 года. За это время он выиграл чемпионат, а также Суперкубок России.

В прошедшем сезоне он принял участие в 22 матчах во всех турнирах.