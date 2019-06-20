Рауль возглавил вторую команду «Реала» - Советский спорт
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20 июня 2019 21:54ФутболГичунцев Артур

Рауль возглавил вторую команду «Реала»

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Бывший форвард мадридского «Реала» Рауль Гонсалес продолжит карьеру в качестве наставника второй команды «сливочных» – «Кастильи».

Сегодня, 20 июня, испанский специалист сменил на тренерском мостике Маноло Диаса.

Отметим, что ранее легендарный нападающий работал в системе «Реала» с командой Juvenil B.

Добавим, что Рауль выступал за основу «сливочных» с 1994 по 2010 год.

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