Мирча Луческу: Дзюба и Лунев звали на чемпионский парад, а от руководства приглашения не пришло

– Почему не заехали в Санкт-Петербург на чемпионский парад «Зенита», хотя вроде бы собирались?
– Так они меня не пригласили! Игроки звали, а от руководства приглашения не пришло. Но это не проблема. Я очень рад за «Зенит», за Сергея Семака, за футболистов и персонал команды, с кем знаком. Они сделали большую работу, хотя мне кажется, что последний чемпионат России по уровню был слабее предыдущих.
– А кто из зенитовцев вас звал на парад?
– Дзюба и Лунев. Отличные ребята. В Лунева вообще никто не верил до меня, пока я не позвал его в «Зенит». У него к 26 годам не набиралось и 10 матчей в высшем дивизионе.
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