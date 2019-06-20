Мирча Луческу: Дзюба и Лунев звали на чемпионский парад, а от руководства приглашения не пришло Бывший наставник «Зенита» Мирча Луческу рассказал «Советскому спорту», что питерский клуб не приглашал его на чемпионский парад.

– Почему не заехали в Санкт-Петербург на чемпионский парад «Зенита», хотя вроде бы собирались?

– Так они меня не пригласили! Игроки звали, а от руководства приглашения не пришло. Но это не проблема. Я очень рад за «Зенит», за Сергея Семака, за футболистов и персонал команды, с кем знаком. Они сделали большую работу, хотя мне кажется, что последний чемпионат России по уровню был слабее предыдущих.

– А кто из зенитовцев вас звал на парад?

– Дзюба и Лунев. Отличные ребята. В Лунева вообще никто не верил до меня, пока я не позвал его в «Зенит». У него к 26 годам не набиралось и 10 матчей в высшем дивизионе.

Полностью интервью с Луческу читайте на сайте «Советского спорта» 21 июня!