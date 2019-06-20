Мирча Луческу: Понсе может стать звездой, а может показать ноль

По информации СМИ, в ближайшее время аргентинский нападающий перейдет в московский «Спартак».
– Понсе может стать звездой, а может показать ноль. Он же приходит из чемпионата Греции. Не из «Шахтера» или «Милана». АЕК совсем другое дело. У Понсе есть качества, потенциал, но 20 голов в Греции ничего не значат. Впрочем, «Спартак» наверняка все взвесил. Однако давать прогнозы на чемпионат России – неблагодарное дело. Столько нюансов… Чтобы быть успешным, нужно не только уметь играть, но и обладать крепким характером. Погода, длительные перелеты, часовые пояса, сама игра. Не каждый сможет адаптироваться, но переход в Россию из Греции для Понсе точно шаг вперед.
Полностью интервью с Луческу читайте на сайте «Советского спорта» 21 июня!
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