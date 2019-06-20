Мирча Луческу: Понсе может стать звездой, а может показать ноль - Советский спорт
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20 июня 2019 23:15Футбол

Мирча Луческу: Понсе может стать звездой, а может показать ноль

Бывший наставник «Зенита» Мирча Луческу рассказал «Советскому спорту» о 22-летнем бомбардире АЕКа Эсекиэле Понсе, который выступал за афинскую команду на правах аренды из «Ромы».

По информации СМИ, в ближайшее время аргентинский нападающий перейдет в московский «Спартак».

– Понсе может стать звездой, а может показать ноль. Он же приходит из чемпионата Греции. Не из «Шахтера» или «Милана». АЕК совсем другое дело. У Понсе есть качества, потенциал, но 20 голов в Греции ничего не значат. Впрочем, «Спартак» наверняка все взвесил. Однако давать прогнозы на чемпионат России – неблагодарное дело. Столько нюансов… Чтобы быть успешным, нужно не только уметь играть, но и обладать крепким характером. Погода, длительные перелеты, часовые пояса, сама игра. Не каждый сможет адаптироваться, но переход в Россию из Греции для Понсе точно шаг вперед.

Полностью интервью с Луческу читайте на сайте «Советского спорта» 21 июня!

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