Агент: «Спартак» предложил 15 млн евро за полузащитника «Лейпцига» - Советский спорт
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20 июня 2019 23:45ФутболГичунцев Артур

Агент: «Спартак» предложил 15 млн евро за полузащитника «Лейпцига»

Ранее португалец выступал за лиссабонский «Спортинг», «Галатасарай» и «Реал Сосьедад».

Футбольный агент Катио Бальде, представляющий интересы полузащитника «Лейпцига» Арминду Брумы, рассказал, какие клубы претендуют на 24-летнего хавбека.

«Брума выставлен на трансфер. Руководство «Лейпцига» хочет выручить с его продажи 15 млн евро. И «Спартак», и ПСВ готовы заплатить эту сумму. Что касается «Порту», то «драконы» предложили 10 млн евро.

Конечно, Брума хочет вернуться в Португалию, но сейчас он рассматривает все предложения и готов уйти, потому что больше не хочет играть в этом клубе», – приводит слова агента Record.

В минувшем сезоне полузащитник отыграл 27 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи.

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