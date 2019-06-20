Агент: «Спартак» предложил 15 млн евро за полузащитника «Лейпцига» Ранее португалец выступал за лиссабонский «Спортинг», «Галатасарай» и «Реал Сосьедад».

Футбольный агент Катио Бальде, представляющий интересы полузащитника «Лейпцига» Арминду Брумы, рассказал, какие клубы претендуют на 24-летнего хавбека.

«Брума выставлен на трансфер. Руководство «Лейпцига» хочет выручить с его продажи 15 млн евро. И «Спартак», и ПСВ готовы заплатить эту сумму. Что касается «Порту», то «драконы» предложили 10 млн евро.

Конечно, Брума хочет вернуться в Португалию, но сейчас он рассматривает все предложения и готов уйти, потому что больше не хочет играть в этом клубе», – приводит слова агента Record.

В минувшем сезоне полузащитник отыграл 27 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи.