Ерохин – о Лиге чемпионов: Цель «Зенита» – выход из группы - Советский спорт
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21 июня 2019 00:50ФутболГичунцев Артур

Ерохин – о Лиге чемпионов: Цель «Зенита» – выход из группы

В минувшем сезоне команда Сергея Семака досрочно выиграла РПЛ.

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о планах питерского клуба на Лигу чемпионов.

«Главный клубный турнир Европы, праздник футбола. Естественно, мы хотим пройти как можно дальше, наша первая цель – выход из группы. Не хотелось бы загадывать слишком далеко. Посмотрим, кто нам попадется при жеребьевке.

На самом деле, в таком турнире все матчи значимые. Три года назад я с «Ростовом» играл в Лиге чемпионов в одной группе с «Атлетико», «Баварией» и ПСВ, и нам удалось выйти с третьего места в Лигу Европы. Такие матчи очень сильно мотивируют и закаляют, это большой, ни с чем не сравнимый опыт для любого игрока», – заявил хавбек в своем Instagram.

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