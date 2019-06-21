«Депортиво» обыграл «Мальорку» в первом матче за выход в примеру

Футболисты «Депортиво» нанесли поражение «Мальорке» в первом матче за право провести следующий сезон в высшем дивизионе чемпионата Испании (2:0).
В составе победителей отличились Федерико Картабия, а также Кике.
Отметим, что гости в конце первого тайма остались в меньшинстве – красную карточку получил Марк Педраса.
Добавим, что ответная игра состоится на поле «Мальорки» 23 июня.
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