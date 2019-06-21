Широков – о проведении финала ЛЧ: У Питера единственный конкурент – «Альянц Арена» - Советский спорт
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21 июня 2019 01:54ФутболГичунцев Артур

Широков – о проведении финала ЛЧ: У Питера единственный конкурент – «Альянц Арена»

В минувшем сезоне финал главного турнира Европы прошел в Мадриде.

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков считает, что у стадиона в Санкт-Петербурге есть все шансы принять финал Лиги чемпионов в 2021 году.

«Считаю, что у Санкт-Петербурга отличные шансы. Учитывая то, как здорово мы умеем организовывать спортивные мероприятия, думаю, высока вероятность, что УЕФА доверит провести решающий матч России.

У Питера единственный конкурент – немецкая «Альянц Арена», но там уже проходил финал Лиги чемпионов в 2012 году. Помимо этого, Мюнхен будет задействован в проведении чемпионатов Европы 2020 и 2024 годов. Так что позитивно оцениваю наши шансы», – цитируют Широкова «Известия».

В 2012 году на домашней арене «Баварии» прошел финал Лиги чемпионов. Мюнхенский гранд встречался с «Челси» и уступили в серии пенальти.

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