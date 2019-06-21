Уругвай сыграл вничью с Японией на Кубке Америки

Сборная Уругвая сыграла вничью с Японией (2:2) во втором туре группового этапа Кубка Америки на «Гремио Арене» в Порту-Алегри.
Южноамериканцы дважды отыгрывались по ходу матча. Голы в их составе забили форвард Луис Суарес, реализовавший пенальти, и защитник Хосе Хименес. У сборной Японии дубль оформил полузащитник Кодзи Миеси.
Уругвай набрал четыре очка и возглавил группу C. В другом матче группы в ночь на субботу сыграют Эквадор и Чили.
Гремио (Бразилия)
Кубок Америки
Групповой этап
Группа C
2-й тур
Уругвай – Япония – 2:2 (1:1)
Голы: Суарес, 32, с пенальти. Хименес, 66 – Миеси, 25, 59.
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