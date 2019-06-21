Чех может вернуться в «Челси» на пост технического директора Чех выступал за «синих» с 2004 по 2015 годы.

Бывший голкипер «Челси» Петр Чех, завершивший карьеру в «Арсенале», может вернуться на «Стэмфорд Бридж», сообщает Sky Sports.

37-летнему чеху предложили должность технического директора, которая оставалась вакантной с ноября 2017 года после ухода Майкла Эменало в «Монако».

Напомним, Чех выступал за «Челси» с 2004 по 2015 годы. Вместе с клубом он по четыре раза выигрывал премьер-лигу и Кубок Англии, три раза – Кубок лиги, два раза – Суперкубок Англии и по разу – Лигу чемпионов и Лигу Европы.

В 2015 году Чех перешел в «Арсенал» и после четырех сезонов в составе «канониров» завершил игровую карьеру.

Одной из первых задач Чеха по возвращении в «Челси» станет консультативная роль при назначении нового главного тренера вместо ушедшего в «Ювентус» Маурицио Сарри. Главным кандидатом на этот пост остается еще один бывший игрок «синих» – Фрэнк Лэмпард.