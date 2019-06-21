Алексей Маклаков: «Спартак» под управлением болельщиков? Я приветствую решение Федуна Владелец «Спартака» предложил передать клуб болельщикам.

Известный болельщик «Спартака», актер Алексей Маклаков высказался об идее Федуна в 2023 году отдать клуб под руководство болельщикам, которые смогут покупать акции красно-белых.

«Я приветствую это решение Федуна, – приводит «Life.ru» слова Маклакова. – Понятно, что активное участие в жизни клуба будут принимать те, у кого есть деньги.

Что касаемо меня, то я активно болею за «Спартак», и мне кажется, этого достаточно».

По идее Федуна, в 2023 году контрольный пакет акций «Спартака» будет передан в некоммерческую организацию, членами которой станут болельщики клуба. Перед этим руководство намерено найти дополнительные источники самофинансирования клуба.