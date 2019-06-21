Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры (видео)

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы Фернандо Торрес завершает карьеру.
Воспитанник «Атлетико» дебютировал в родном клубе в мае 2001 года и выступал за него до 2007 года. После этого в его карьере были «Ливерпуль», «Челси», «Милан», возвращение в «Атлетико» и «Саган Тосу».
Вместе с родным клубом Торрес стал победителем Лиги Европы (2018) и финалистом Лиги чемпионов (2016). В составе «Челси» испанец побеждал в Лиге чемпионов (2012), Лиге Европы (2013) и Кубке Англии (2012).
Со сборной Испании Торрес выиграл чемпионат мира (2010) и два Евро (2008, 2012).
23 июня форвард проведет в Токио пресс-конференцию, во время которой назовет причины своего решения.
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