Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры (видео) Испанец провел последний год в Японии.

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы Фернандо Торрес завершает карьеру.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu — Fernando Torres (@Torres) June 21, 2019

Воспитанник «Атлетико» дебютировал в родном клубе в мае 2001 года и выступал за него до 2007 года. После этого в его карьере были «Ливерпуль», «Челси», «Милан», возвращение в «Атлетико» и «Саган Тосу».

Вместе с родным клубом Торрес стал победителем Лиги Европы (2018) и финалистом Лиги чемпионов (2016). В составе «Челси» испанец побеждал в Лиге чемпионов (2012), Лиге Европы (2013) и Кубке Англии (2012).

Со сборной Испании Торрес выиграл чемпионат мира (2010) и два Евро (2008, 2012).

23 июня форвард проведет в Токио пресс-конференцию, во время которой назовет причины своего решения.