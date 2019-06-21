«Урал» подписал контракт с защитником Аугустыняком Поляк был партнером Джанаева по «Медзи».

Защитник «Медзи» Рафал Аугустыняк продолжит карьеру в «Урале», сообщает официальный сайт клуба.

🔥ОФИЦИАЛЬНО: Рафал Аугустыняк – новичок «Урала»!



Обладая ростом 185 сантиметров, Аугустыняк способен сыграть закрыть сразу несколько позиций на поле. Футболист полезен как в центре обороны, так и в качестве опорного полузащитника.



Цитата новичка 👉https://t.co/jEDEIwU40D pic.twitter.com/NOnGH3zIJ8 — ФК Урал (@FCURAL) June 21, 2019

25-летний игрок обороны, выступающий на нескольких позициях, уже присоединился к команде на сборе в Словении.

Аугустыняк играл за «Медзь» с июля 2017 года. В первом сезоне он помог команде выйти в высшую лигу Польши, однако по итогам завершившегося чемпионата «Медзь» не смог удержаться в элите. Всего за два года на счету защитника 55 матчей за клуб, пять голов и две результативные передачи. Ранее он выступал за «Видзев», «Ягеллонию», «Погонь Седльце» и «Вигры».

По информации Transfermarkt.com, сумма трансфера составила 500 тысяч евро.

Добавим, что в составе «Медзи» с февраля по май играл голкипер Сослан Джанаев.