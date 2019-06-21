Рафал Аугустыняк: Переход в РПЛ – шаг вперед для меня Поляк стал игроком «Урала».

Новичок «Урала» Рафал Аугустыняк прокомментировал подписание контракта с российским клубом.

«Для меня переход из польского чемпионата в РПЛ является шагом вперед, – говорится в заявлении 25-летнего защитника. – Я счастлив, что оказался в «Урале»! Жду момента, когда приеду в Екатеринбург».

Напомним, предыдущие два сезона Аугустыняк провел в «Медзи», с которой сначала вышел в высшую лигу Польши, после чего вылетел обратно во второй дивизион.

Ранее он выступал за «Видзев», «Ягеллонию», «Погонь Седльце» и «Вигры».

За два года в «Медзи» Аугустыняк сыграл в 55 матчах, забил пять голов и сделал две результативные передачи.