Родри выбрал «Манчестер Сити», а не «Баварию» Испанец хочет работать с Гвардиолой.

Полузащитник «Атлетико» Родри Эрнандес решил перейти в «Манчестер Сити», сообщает Kicker.

22-летний испанец выбирал между чемпионами Испании и Германии – «Баварией». И после четырех недель размышления Родри остановился на варианте с «Манчестер Сити», где он сможет работать под руководством Хосепа Гвардиолы.

Ожидается, что сумма трансфера составит 70 миллионов евро. Таким образом, Родри займет второе место по стоимости игроков из Испании. Он уступит только голкиперу Кепе Аррисабалаге, который в прошлом году перешел из «Атлетика» в «Челси» за 80 миллионов евро.

Теперь «Баварии» предстоит искать альтернативные варианты на место опорного полузащитника.

В завершившемся сезоне Родри провел 47 матчей во всех турнирах за «Атлетико», забил три гола и сделал одну результативную передачу.