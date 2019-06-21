Трансфер Понсе обошелся «Спартаку» в девять миллионов евро - Советский спорт
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21 июня 2019 15:57ФутболЛипкин Антон

Трансфер Понсе обошелся «Спартаку» в девять миллионов евро

Аргентинец подписал долгосрочный контракт с красно-белыми.

Форвард «Ромы» Эсекиэль Понсе перешел в «Спартак» за девять миллионов евро, сообщает «Чемпионат.com».

При этом «джаллоросси» просили за 22-летнего аргентинца 12 миллионов евро, однако красно-белым удалось сбить цену на три миллиона. Агентская комиссия от этого трансфера составит десять процентов.

Напомним, в завершившемся сезоне Понсе выступал на правах аренды за АЕК из Афин. В 43 матчах во всех турнирах он забил 21 гол, сделал четыре результативные передачи, став вторым бомбардиром чемпионата Греции. Ранее воспитанник «Ньюэллс Олд Бойз» также играл в аренде в «Гранаде» и «Лилле». За три года в «Роме» он не провел за команду ни одного официального матча.

Понсе стал первым новичком «Спартака» в нынешнее межсезонье.

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