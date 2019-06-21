Источник: Гилерме разорвет контракт с «Локомотивом» и перейдет в «Спартак» Последний трансфер из «Локо» в «Спартак» состоялся в январе 2017 года (Самедов).

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме готов досрочно разорвать соглашение с клубом ради перехода в «Спартак», утверждает Metaratings. Россиянин бразильского происхождения просит у руководства железнодорожников всего два оклада вместо шести оставшихся по контракту.

Считается, что гендиректор красно-белых Томас Цорн согласился на финансовые условия вратаря сборной России. Ранее 33-летний Гилерме просил у «Локомотива» трехлетний контракт с зарплатой в 2,5 млн евро в год.

На счету вратаря 111 «сухих» матчей в 287 играх за «Локо» во всех турнирах.