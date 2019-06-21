СМИ: Мирзов может перейти в «Спартак» за 3,5 миллиона евро - Советский спорт
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21 июня 2019 16:45ФутболКоноплев Александр

СМИ: Мирзов может перейти в «Спартак» за 3,5 миллиона евро

«Спартак» может стать седьмым клубом в карьере Мирзова.

Московский «Спартак» близок к подписанию полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова, утверждает «Чемпионат». По данным источника, красно-белые заплатят за футболиста около 3,5 млн евро.

Мирзов провел за «Ростов» всего три матча. Дончане дважды отдавали футболиста в аренду – сначала в «Тосно», а потом в тульский «Арсенал». Также Мирзов успел поиграть за «Спартак-Нальчик», «Торпедо» и «Ахмат». На его счету девять мячей в 85 играх в российской премьер-лиге.

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