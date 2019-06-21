ЦСКА арендует с правом выкупа 22-летнего хорвата

Защитник «Славен Белупо» Звонимир Шарлия перейдет в ЦСКА, сообщает ePodravina.
Армейцы арендуют 22-летнего игрока с правом последующего выкупа. Уже завтра футболист присоединится к ЦСКА на сборе в Австрии.
Всего на взрослом уровне Шарлия провел 78 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 450 тысяч евро.
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