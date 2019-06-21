ЦСКА арендует с правом выкупа 22-летнего хорвата - Советский спорт
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21 июня 2019 17:08ФутболКоноплев Александр

ЦСКА арендует с правом выкупа 22-летнего хорвата

В ЦСКА уже играют хорваты Влашич и Бистрович.

Защитник «Славен Белупо» Звонимир Шарлия перейдет в ЦСКА, сообщает ePodravina.

Армейцы арендуют 22-летнего игрока с правом последующего выкупа. Уже завтра футболист присоединится к ЦСКА на сборе в Австрии.

Всего на взрослом уровне Шарлия провел 78 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 450 тысяч евро.

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