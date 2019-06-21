Эсекьель Понсе: Почувствовал, что «Спартак» по-настоящему заинтересован во мне Аргентинец дал первое интервью.

Новичок «Спартака» Эсекьель Понсе в первом интервью клубной пресс-службе отметил, что его поразили стадион и музей красно-белых.

– Я читал о «Спартаке», имел представление о клубе. Но когда увидел стадион и музей своими глазами, был приятно удивлен масштабами. Впечатления самые наилучшие. Переход в такой большой клуб – важный шаг в моей карьере. Знаю, что «Спартак» – титулованная команда с богатой историей, и счастлив стать ее частью. Почувствовал, что клуб по-настоящему заинтересован во мне. Это очень важно. Со своей стороны я готов делать все возможное, чтобы как можно чаще забивать голы за «Спартак». Хочется скорее стать одним целым с командой и побеждать вместе с ней! – приводит слова Понсе сайт московского клуба.

22-летний аргентинец перешел из «Ромы» в «Спартак» за девять миллионов евро.