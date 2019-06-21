«Зенит» продал Панюкова «Уралу»

Форвард Андрей Панюков стал игроком «Урала». Минувший сезон футболист провел за «шмелей» на правах аренды из «Зенита». Теперь екатеринбуржцы выкупили трансфер игрока, сообщил президент «Урала» Григорий Иванов.
– Мы выкупили Панюкова у «Зенита», это правда. По срокам контракта и остальным деталям не хочу говорить, – приводит слова Иванова «Чемпионат».
В минувшем сезоне на счету форварда шесть мячей в 21 матче российской премьер-лиге.
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