Шакуро сменил «Тюмень» на «Сочи»

Победа Надаля в Париже – это застой? Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.

Будет ли Петр Ян драться за титул? На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.

Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сета В полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.

Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш? В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.

Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэль Лучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.

Кучеров получит «Харт», а Василевский – «Везину»? Шансы россиян на личные призы в НХЛ В Лас-Вегасе 19 июня состоится церемония вручения индивидуальных наград НХЛ. У россиян большие шансы уехать из столицы казино не с пустыми руками.

Кирилл и Софья! Mastercard и КХЛ наградили Бесценного Игрока и Бесценного Болельщика сезона В подмосковной Барвихе прошла церемония закрытия 11-го сезона КХЛ. В ней приняли участие звезды хоккея и шоу-бизнеса, партнеры КХЛ, журналисты и блогеры.

Александр Точилин: Глушаков в «Сочи»? Свататься не значит жениться Главный тренер клуба-дебютанта РПЛ рассказал о подготовке к сезону.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Алексей Сафонов: Семин про Мурило? Да он пошутил! Известный футбольный агент прокомментировал последние трансферные новости, связанные с клубами РПЛ-2019/20.

«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не только Александра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео) 9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.