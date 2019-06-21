Шакуро сменил «Тюмень» на «Сочи»

Новичок российской премьер-лиги «Сочи» подписал контракт с защитником «Тюмени» Павлом Шакуро. Как сообщает официальный сайт «Сочи», стороны заключили трехлетнее соглашение.
21-летний футболист чаще всего играет на левом фланге обороны. На взрослом уровне Шакуро провел 92 матча, в которых забил два мяча. Также на его счету семь игр за молодежную сборную России и один матч за сборную ФНЛ.
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