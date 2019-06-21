Шакуро сменил «Тюмень» на «Сочи» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 июня 2019 18:23ФутболКоноплев Александр

Шакуро сменил «Тюмень» на «Сочи»

Трансферная стоимость защитника оценивается в 400 000 евро.

Новичок российской премьер-лиги «Сочи» подписал контракт с защитником «Тюмени» Павлом Шакуро. Как сообщает официальный сайт «Сочи», стороны заключили трехлетнее соглашение.

21-летний футболист чаще всего играет на левом фланге обороны. На взрослом уровне Шакуро провел 92 матча, в которых забил два мяча. Также на его счету семь игр за молодежную сборную России и один матч за сборную ФНЛ.

10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
07/06 18:11Теннис
Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.
13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
19/06 12:08Хоккей
Кучеров получит «Харт», а Василевский – «Везину»? Шансы россиян на личные призы в НХЛВ Лас-Вегасе 19 июня состоится церемония вручения индивидуальных наград НХЛ. У россиян большие шансы уехать из столицы казино не с пустыми руками.
19/06 19:00Хоккей
Кирилл и Софья! Mastercard и КХЛ наградили Бесценного Игрока и Бесценного Болельщика сезонаВ подмосковной Барвихе прошла церемония закрытия 11-го сезона КХЛ. В ней приняли участие звезды хоккея и шоу-бизнеса, партнеры КХЛ, журналисты и блогеры.
19/06 20:00Футбол
Александр Точилин: Глушаков в «Сочи»? Свататься не значит женитьсяГлавный тренер клуба-дебютанта РПЛ рассказал о подготовке к сезону.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
20/06 12:30Футбол
Алексей Сафонов: Семин про Мурило? Да он пошутил!Известный футбольный агент прокомментировал последние трансферные новости, связанные с клубами РПЛ-2019/20.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
20/06 08:00Хоккей
Всё в наших руках: у Кучерова – «Харт Трофи», у Василевского – «Везина»Российские игроки «Тампы-Бэй» Андрей Василевский и Никита Кучеров забрали самые престижные индивидуальные награды в НХЛ.
19/06 18:30Теннис
Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подрядРоссиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
21/06 14:45Хоккей
Если Карлссону дали $92 миллиона, то Панарин получит $100+?Виталий Славин – о деньгах, которые платят хоккеистам в НХЛ.
20/06 20:10Теннис
Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
20/06 19:30Футбол
Алекс, Элин, Джулия: красотки женского футбольного чемпионата мираПредставляем самых красивых футболисток – участниц чемпионата мира, который сейчас проходит во Франции.
06/06 19:30Теннис
Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.
20/06 20:00Футбол
Роман Березовский: Запишу видеообращение МхитарянуБывший вратарь и тренер «Динамо» сменил клубную прописку и теперь помогает Александру Точилину в команде-новичке премьер-лиги «Сочи». 44-летний специалист рассказал о своем неожиданном переезде на юг.
21/06 17:52Футбол
Осторожный и взвешенный оптимизмГлавный редактор «Советского спорта» делится своими впечатлениями от встречи с президентом РФС.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
19/06 10:21Хоккей
Перегонит ли Мозякин Гретцки? На что способны аксакалы КХЛЗнаменитый словацкий защитник Здено Хара, игравший в финале Кубка Стэнли со сломанной челюстью, не намерен завершать карьеру.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
21/06 14:54Хоккей
Убийственный календарь КХЛ: супербитвы олигархов будут проходить чащеОтличная новость: в следующем регулярном сезоне КХЛ будет шесть матчей ЦСКА - СКА.
Новости
19:10 Хоккей ЦСКА будет играть на «финской» площадке
18:54 Футбол С «Мордовии» сняли три очка за прошлый чемпионат
18:37 Футбол «Зенит» – «Ваккер». Азмун сыграет с первых минут
18:23 Футбол Шакуро сменил «Тюмень» на «Сочи»
18:14 Формула-1 Квят – 15-й во второй квалификации «Гран-при Франции». Победил Боттас
18:02 Бокс Поветкин выйдет на ринг 12 июля в Саудовской Аравии
17:56 Футбол «Зенит» продал Панюкова «Уралу»
17:49 Фехтование Российские рапиристки вышли в финал ЧЕ
17:22 Футбол Эсекьель Понсе: Почувствовал, что «Спартак» по-настоящему заинтересован во мне
17:08 Футбол ЦСКА арендует с правом выкупа 22-летнего хорвата
16:54 Фернандеш может продлить контракт с «Локомотивом»
16:45 Футбол СМИ: Мирзов может перейти в «Спартак» за 3,5 миллиона евро
16:33 Футбол Источник: Гилерме разорвет контракт с «Локомотивом» и перейдет в «Спартак»
16:17 Фехтование Россия и Дания встретятся в финале мужской командной шпаги на ЧЕ
15:57 Футбол Трансфер Понсе обошелся «Спартаку» в девять миллионов евро
15:50 Футбол Дмитрий Торбинский: Нет у меня вариантов, только если во дворе играть
15:44 Футбол Станислав Черчесов: Почему с Шотландией сыграем в «Лужниках»? Давно не играли в Москве
15:39 Теннис Медведев победил Шварцмана и вышел в полуфинал турнира в Лондоне
15:33 Баскетбол Хачимура стал первым японцем, выбранным в первом раунде НБА
15:11 Футбол «Спартак» объявил о трансфере Понсе (фото, видео)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика