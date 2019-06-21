«Зенит» – «Ваккер». Азмун сыграет с первых минут

Тренерский штаб «Зенита» назвал стартовый состав на контрольный матч с австрийским «Ваккером».
С первых минут сыграют: Бабурин, Иванович, Смольников, Маммана, Жирков, Мусаев, Нобоа, Ригони, Дриусси, Шатов, Азмун.
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