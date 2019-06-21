С «Мордовии» сняли три очка за прошлый чемпионат

Сможет ли Понсе стать лидером «Спартака»? В «Роме» он оказался ненужным Наконец состоялся трансфер Эсекиэля Понсе в «Спартак», о котором говорят уже не первую неделю. Но так ли все радужно, как есть на самом деле?

Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходных Ближайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.

Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео) В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.

Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа? Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?

Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш? В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.

Осторожный и взвешенный оптимизм Главный редактор «Советского спорта» делится своими впечатлениями от встречи с президентом РФС.

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Кирилл и Софья! Mastercard и КХЛ наградили Бесценного Игрока и Бесценного Болельщика сезона В подмосковной Барвихе прошла церемония закрытия 11-го сезона КХЛ. В ней приняли участие звезды хоккея и шоу-бизнеса, партнеры КХЛ, журналисты и блогеры.

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