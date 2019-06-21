С «Мордовии» сняли три очка за прошлый чемпионат

Палата по разрешению споров РФС лишила «Мордовию» трех очков в первенстве ФНЛ-2018/19.
Санкции наложены за неисполнение решения Палаты по заявлениям футболистов Максима Астафьева и Рената Сабитова. Он требовали у саранского клуба долги по зарплате, премиям и расходам на лечение.
В прошлом сезоне ФНЛ «Мордовия» заняла 12 место. Теперь она стала 14-й.
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