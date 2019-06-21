Самедов уходит из «Крыльев» и может завершить карьеру

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов покинет клуб. Сейчас футболист подумывает о завершении карьеры.
– Мой контракт закончился. Продолжу ли карьеру? Еще не решил, – приводит слова футболиста «РИА Новости».
В «Крылья» хавбек перешел в январе 2019 года. 34-летний Самедов выступал за «Спартак», «Локомотив», «Москву» и «Динамо». На его счету 56 мячей в 386 играх в российском чемпионате.
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