СМИ: «Зенит» может подписать экс-защитника «Ливерпуля» В Петербург может приехать победитель Лиги чемпионов.

Испанский защитник Альберто Морено может перейти в «Зенит» на правах свободного агента, утверждает «Чемпионат». Контракт латераля с «Ливерпулем» истекает 30 июня 2019 года. При этом отмечается, что у петербуржцев есть другие варианты на эту позицию.

В минувшем сезоне Морено сыграл за «красных» в пяти матчах. Всего на его счету три мяча в 141 матче за «Ливерпуль».

Трансферная стоимость футболиста оценивается в девять миллионов евро.