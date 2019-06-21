СМИ: «Зенит» может подписать экс-защитника «Ливерпуля» - Советский спорт
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21 июня 2019 20:34ФутболКоноплев Александр

СМИ: «Зенит» может подписать экс-защитника «Ливерпуля»

В Петербург может приехать победитель Лиги чемпионов.

Испанский защитник Альберто Морено может перейти в «Зенит» на правах свободного агента, утверждает «Чемпионат». Контракт латераля с «Ливерпулем» истекает 30 июня 2019 года. При этом отмечается, что у петербуржцев есть другие варианты на эту позицию.

В минувшем сезоне Морено сыграл за «красных» в пяти матчах. Всего на его счету три мяча в 141 матче за «Ливерпуль».

Трансферная стоимость футболиста оценивается в девять миллионов евро.

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