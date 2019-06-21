Дзагоев подписал новый контракт с ЦСКА - Советский спорт
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21 июня 2019 20:58ФутболКоноплев Александр

Дзагоев подписал новый контракт с ЦСКА

Футболист не играл с 3 ноября 2018 года из-за травмы крестообразной связки.

ЦСКА сообщил о продлении контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым. Соглашение подписано до 30 июня 2021 года.

Дзагоев выступает за армейцев с 2008 года. На счету хавбека 75 мячей в 342 матчах. Дзагоев – трехкратный чемпион России, обладатель четырех Кубков страны.

Ранее сообщалось, что 29-летним футболистом интересуется мексиканский клуб.

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