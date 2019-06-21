Дзагоев подписал новый контракт с ЦСКА

ЦСКА сообщил о продлении контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым. Соглашение подписано до 30 июня 2021 года.
Дзагоев выступает за армейцев с 2008 года. На счету хавбека 75 мячей в 342 матчах. Дзагоев – трехкратный чемпион России, обладатель четырех Кубков страны.
Ранее сообщалось, что 29-летним футболистом интересуется мексиканский клуб.
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