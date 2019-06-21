«Вильярреалу» не нравится позиция «Валенсии» по Черышеву «Валенсия» хитрит, «Вильярреал» негодует.

«Вильярреал» не согласен продавать российского полузащитника Дениса Черышева в «Валенсию», передает plazadeportiva.

У «летучих мышей» была возможность выкупить футболиста за восемь миллионов евро до 31 мая, но клуб не воспользовался этим правом в надежде на снижение цены к закрытию летнего трансферного окна. Руководство «Вильярреала» недовольно такой позицией «Валенсии».

Черышев выступал за «Валенсию» на правах аренды. Он сыграл в 41 матче, забил четыре мяча, сделал пять голевых передач и завоевал Кубок Испании.