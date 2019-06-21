Алан Дзагоев: ЦСКА всегда будет первым Дзагоев вспомнил известную кричалку.

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, подписавший новый контракт с армейским клубом, ставит перед собой задачу набрать игровую форму после травмы крестообразной связки колена. 21 июня футболист заключил новое соглашение с красно-синими до лета 2021 года.

– Я очень рад, что продолжу выступать за армейский клуб. ЦСКА – мой дом, я провел в команде много лет и выиграл немало трофеев. Сейчас самое главное – восстановиться, набрать игровую форму и снова приносить пользу команде. ЦСКА всегда будет первым! – приводит слова футболиста официальный сайт клуба.

Напомним, что Дзагоев не играет с 3 ноября 2018 года.