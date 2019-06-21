«Зенит» крупно обыграл «Ваккер» в контрольном матче

«Зенит» разгромил австрийский «Ваккер» на сборах в Австрии – 6:1.
Петербуржцы первыми пропустили на 10-й минуте. На 15-й и 16-й минуте Олег Шатов забил два мяча. На 33-й минуте Эмилиано Ригони забил третий мяч петербуржцев. Во втором тайме «Зенит» забил трижды: сначала отличился Александр Ерохин, а потом Антон Заболотный оформил дубль.
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