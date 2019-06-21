У Самедова есть предложения из России и от иностранных клубов - Советский спорт
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21 июня 2019 22:14ФутболКоноплев Александр

У Самедова есть предложения из России и от иностранных клубов

В 2019 году Самедов впервые подписал контракт с провинциальным клубом, а теперь может поиграть за рубежом.

Полузащитник Александр Самедов думает на предложениями нескольких клубов. Футболист может продолжить карьеру за границей.

– Я еще не решил, буду заканчивать карьеру, или нет. У меня есть варианты продолжения и в РПЛ, и за границей. Так что в ближайшее время определюсь, – сказал Самедов в интервью bookmaker-ratings.ru.

Ранее Самедов играл в «Спартаке», «Локомотиве», «Москве», «Динамо» и «Крыльях Советов». Он провел 386 матчей в чемпионате России.

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