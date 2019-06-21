Ерохин травмировал голову в контрольном матче «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин получил травму головы в контрольном матче с австрийским «Ваккером». По словам главного тренера петербуржцев Сергея Семака, у футболиста сильное рассечение.
– Самое неприятное, что есть на сегодняшний момент – у Александра большое и глубокое рассечение. Придется накладывать швы – повреждение достаточно серьезное. Надеюсь, что кроме этого повреждения у него ничего нет, но этот момент нас немножко расстроил, – приводит слова Семака сайт «Зенита».
Отметим, что «Зенит» обыграл «Ваккер» со счетом 6:1, а Ерохин отметился голом.
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