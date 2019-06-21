Плиев и Ордец помогли «Динамо» обыграть «Рудар»

Московское «Динамо» провело второй контрольный матч на сборах в Австрии. 21 июня бело-голубые обыграли словенский «Рудар» со счетом 3:0.
Голы на счету Самбы Соу (шестая минута), Вячеслава Грулева (30-я) и Федора Черныха (66-я).
Отметим, что в матче приняли участие новички «Динамо» Иван Ордец, Игорь Калинин и Заурбек Плиев.
Свадьба, поездка на тракторе и исполнение детской мечты: как отдыхают хоккеистыМеньше пары недель осталось до начала предсезонки у клубов КХЛ. Как проводят остаток отдыха хоккеисты? Узнаем из нашего обзора соцсетей. Арсений Соколов и опустевший дом. Почему дети спортсменов самые несчастныеПосле кровавой резни ребенка, подозреваемого в убийстве, отпустили на свободу. Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы. Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже. Всё в наших руках: у Кучерова – «Харт Трофи», у Василевского – «Везина»Российские игроки «Тампы-Бэй» Андрей Василевский и Никита Кучеров забрали самые престижные индивидуальные награды в НХЛ. Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу. Подколзин и все остальные. Кого из российских игроков выберут на драфте НХЛ-2019?На этой неделе в Ванкувере пройдет церемония драфта НХЛ. Месси – на грани провала: Аргентина – последняя в группе на Кубке АмерикиСборная Аргентины оказалась на грани провала на проходящем в Бразилии континентальном первенстве. Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подрядРоссиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд. Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию? Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращенияМария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Алексей Сафонов: Семин про Мурило? Да он пошутил!Известный футбольный агент прокомментировал последние трансферные новости, связанные с клубами РПЛ-2019/20. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Если Карлссону дали $92 миллиона, то Панарин получит $100+?Виталий Славин – о деньгах, которые платят хоккеистам в НХЛ. «Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку. Rammstein и День железнодорожника – засады календаря РПЛВ среду тульский «Арсенал» узнал, что во втором отборочном раунде Лиги Европы сыграет с победителем пары «Нефтчи» – «Сперанца». Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало. Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники. Сможет ли Понсе стать лидером «Спартака»? В «Роме» он оказался ненужнымНаконец состоялся трансфер Эсекиэля Понсе в «Спартак», о котором говорят уже не первую неделю. Но так ли все радужно, как есть на самом деле? Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Убийственный календарь КХЛ: супербитвы олигархов будут проходить чащеОтличная новость: в следующем регулярном сезоне КХЛ будет шесть матчей ЦСКА - СКА.