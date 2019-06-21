Плиев и Ордец помогли «Динамо» обыграть «Рудар» - Советский спорт
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21 июня 2019 22:35ФутболКоноплев Александр

Плиев и Ордец помогли «Динамо» обыграть «Рудар»

«Динамо» на сборах: две победы и разница мячей 14:0.

Московское «Динамо» провело второй контрольный матч на сборах в Австрии. 21 июня бело-голубые обыграли словенский «Рудар» со счетом 3:0.

Голы на счету Самбы Соу (шестая минута), Вячеслава Грулева (30-я) и Федора Черныха (66-я).

Отметим, что в матче приняли участие новички «Динамо» Иван Ордец, Игорь Калинин и Заурбек Плиев.

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