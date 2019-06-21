Плиев и Ордец помогли «Динамо» обыграть «Рудар»

Свадьба, поездка на тракторе и исполнение детской мечты: как отдыхают хоккеисты Меньше пары недель осталось до начала предсезонки у клубов КХЛ. Как проводят остаток отдыха хоккеисты? Узнаем из нашего обзора соцсетей.

Арсений Соколов и опустевший дом. Почему дети спортсменов самые несчастные После кровавой резни ребенка, подозреваемого в убийстве, отпустили на свободу.

Победа Надаля в Париже – это застой? Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.

Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сета В полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.

Всё в наших руках: у Кучерова – «Харт Трофи», у Василевского – «Везина» Российские игроки «Тампы-Бэй» Андрей Василевский и Никита Кучеров забрали самые престижные индивидуальные награды в НХЛ.

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Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жарким Сможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?

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