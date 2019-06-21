Источник: «Спартак» заплатил за Понсе три миллиона евро - Советский спорт
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21 июня 2019 22:46ФутболКоноплев Александр

Источник: «Спартак» заплатил за Понсе три миллиона евро

Очень выгодная покупка.

На сайте известного журналиста Джанлуки Ди Марцио появились подробности перехода аргентинского форварда Эсекьеля Понсе из «Ромы» в «Спартак».

Римляне получили за футболиста три миллиона евро, 1,2 из которых перейдут родному клубу Понсе «Ньюэллс Олд Бойз». Еще три миллиона «волки» могут получить в виде различных бонусов.

Также «Роме» достанется 20 % от будущей продажи футболиста.

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