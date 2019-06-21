Сборная Франции одержала вторую победу на молодежном ЧЕ - Советский спорт
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21 июня 2019 23:53ФутболКоноплев Александр

Сборная Франции одержала вторую победу на молодежном ЧЕ

Франция в шаге от полуфинала.

В матче группового этапа чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года сборная Франции победила Хорватию – 1:0.

Единственный мяч на восьмой минуте встречи провел Мусса Дембеле.

В составе проигравших весь матч провели защитник «Рубина» Филип Уремович и полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Другой хавбек ЦСКА Кристиян Бистрович остался на скамейке запасных.

Для сборной Франции это вторая победа в двух турах. В матче за первое место и гарантированных выход в плей-офф «трехцветные» сыграют с Румынией.

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