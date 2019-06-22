Стал известен состав «Спартака» в контрольном матче с «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов определился с составом команды на первый контрольный матч в межсезонье с «Сочи».
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Айртон, Фернандо, Джано, Ломовицкий, С. Бакаев, Ханни, Луис Адриано.
Запасные: Ребров, Маслов, Петрунин, Мельгарехо, Гулиев, Умяров, Ташаев, Глушенков, Мелкадзе, Игнатов, Зе Луиш.
С капитанской повязкой на поле вышел самый опытный игрок «Спартака» – 35-летний защитник Андрей Ещенко.
Напомним, матч «Спартак» – «Сочи» начался в 11:00 (мск) на тренировочном поле рядом с «Открытие Ареной». Игра проходит в закрытом режиме.
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