«Спартак» громит «Сочи» после первого тайма Голы забили Луис Адриано, Бакаев и Ломовицкий.

«Спартак» выигрывает у «Сочи» (4:0) после первого тайма контрольного матча на тренировочном поле «Открытии Арены» в Москве.

За 17 минут красно-белые забили четыре гола: сначала отличился форвард Луис Адриано после комбинации с участием полузащитников Солтмурада Бакаева и Софьяна Ханни, через девять минут Ханни сделал голевую передачу на Бакаева, через пять – Ломовицкий забил с передачи Джано, а еще через три – бразилец оформил дубль.

Напомним, «Спартак» проводит первый тайм в следующем составе: Максименко, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Айртон, Фернандо, Джано, Ломовицкий, С. Бакаев, Ханни, Луис Адриано.

Игра проходит в закрытом режиме.