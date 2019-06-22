«Спартак» громит «Сочи» после первого тайма

«Спартак» выигрывает у «Сочи» (4:0) после первого тайма контрольного матча на тренировочном поле «Открытии Арены» в Москве.
За 17 минут красно-белые забили четыре гола: сначала отличился форвард Луис Адриано после комбинации с участием полузащитников Солтмурада Бакаева и Софьяна Ханни, через девять минут Ханни сделал голевую передачу на Бакаева, через пять – Ломовицкий забил с передачи Джано, а еще через три – бразилец оформил дубль.
Напомним, «Спартак» проводит первый тайм в следующем составе: Максименко, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Айртон, Фернандо, Джано, Ломовицкий, С. Бакаев, Ханни, Луис Адриано.
Игра проходит в закрытом режиме.
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