Георгий Мелкадзе: 7:1 с «Сочи»? Это контрольный матч, не стоит придавать ему большое значение «Спартак» разгромил дебютанта премьер-лиги.

Полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе прокомментировал победу над «Сочи» (7:1) в контрольном матче на тренировочном поле «Открытие Арены» в Москве.

«Перед выходом на второй тайм нам сказали, что счет 0:0, – сказал Мелкаде в интервью клубной пресс-службе. – Задача была выиграть. Но это контрольный матч. Не стоит придавать ему большое значение. Главным было получить нагрузку и отработать комбинации».

Напомним, Мелкадзе установил окончательный счет в матче. Также у «Спартака» дубль сделал форвард Луис Адриано, по голу забили полузащитники Солтмурад Бакаев, Александр Ломовицкий, Максим Глушенков и форвард Зе Луиш.