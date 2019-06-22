Георгий Мелкадзе: Сколько сборов я прошел, сложнее всего – сейчас - Советский спорт
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22 июня 2019 13:08ФутболЛипкин Антон

Георгий Мелкадзе: Сколько сборов я прошел, сложнее всего – сейчас

«Спартак» победил «Сочи» в рамках подготовки к сезону.

Полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе рассказал о подготовке команды к сезону.

«Сколько сборов я прошел, сложнее всего – сейчас, – сказал 22-летний полузащитник в интервью клубной пресс-службе. – Очень сложно».

Напомним, в субботу «Спартак» обыграл «Сочи» (7:1) в контрольном матче на тренировочном поле «Открытие Арены» в Москве.

На следующей неделе «Спартак» отправляется на сбор в Австрию, где сыграет на предсезонном турнире с участием «Ростова» (26 июня), ЦСКА (30 июня) и «Краснодара» (4 июля).

В первом туре премьер-лиги «Спартак» сыграет 13 июля с «Сочи» на «Открытие Арене».

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