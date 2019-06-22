У мадридского «Реала» появится женская команда

Она начнет выступать в высшем дивизионе чемпионата Испании уже в предстоящем сезоне.
На следующей неделе состоится слияние «Реала» с клубом «Тэйкон», место которого столичный гранд займет в женской примере. Сделка оценивается испанскими СМИ в 300 тысяч евро.
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