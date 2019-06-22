«Спартак» начал переговоры с «Уралом» по Меркулову

«Спартак» вступил в переговоры с «Уралом» по переходу защитника Михаила Меркулова, сообщает «Чемпионат.com».
25-летний игрок обороны попал в расширенный состав сборной России на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром, однако на сбор вызван не был.
Отметим, что Меркулов выступает на позиции левого защитника, где у «Спартака» играет бразилец Айртон. При этом на этой неделе клуб расторг контракт с Дмитрием Комбаровым, долгие годы закрывавшим у красно-белых левую бровку в обороне.
Меркулов выступает за «Урал» с 2015 года. В завершившемся сезоне он сыграл в 34 матчах чемпионата и Кубка России и сделал одну результативную передачу.
«Урал» хочет получить за игрока 2,5 миллиона евро.
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