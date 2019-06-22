«Локомотив» претендует на защитника сборной Норвегии Правый защитник «Галатасарая» и сборной Норвегии Мартин Линнес может продолжить карьеру в московском «Локомотиве», сообщает Aksam.

Сообщается, что российский клуб предлагает за 27-летнего футболиста 6 миллионов евро.

В прошлом сезоне Линнес провел 19 матчей в чемпионате Турции. Он забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. На его счету - 23 матча (1 гол) за сборную Норвегии.

Ранее футболист на родине защищал цвета «Мольде».

«Локомотив» в прошедшем сезоне занял второе место в чемпионате России и завоевал Кубок страны.