«Локомотив» претендует на защитника сборной Норвегии

Сообщается, что российский клуб предлагает за 27-летнего футболиста 6 миллионов евро.
В прошлом сезоне Линнес провел 19 матчей в чемпионате Турции. Он забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. На его счету - 23 матча (1 гол) за сборную Норвегии.
Ранее футболист на родине защищал цвета «Мольде».
«Локомотив» в прошедшем сезоне занял второе место в чемпионате России и завоевал Кубок страны.
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