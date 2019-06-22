Федун посетил матч «Спартак» – «Сочи» - Советский спорт
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22 июня 2019 14:48ФутболЛипкин Антон

Федун посетил матч «Спартак» – «Сочи»

Владелец «Спартака» увидел первую победу команды в межсезонье.

Владелец «Спартака» Леонид Федун посетил контрольный матч с «Сочи» (7:1), который прошел на тренировочном поле «Открытие Арены» в Москве, сообщает официальный сайт клуба.

Красно-белые разгромили дебютанта премьер-лиги. Дубль в составе команды оформил бразилец Луис Адриано, по голу забили Солтмурад Бакаев, Александр Ломовицкий, Зе Луиш, Максим Глушенков и Георгий Мелкадзе. Полузащитник Аяз Гулиев не реализовал пенальти.

Отметим также, что за игрой наблюдал и новичок «Спартака» Эсекиэль Понсе, который накануне подписал с клубом долгосрочный контракт.

На следующей неделе «Спартак» отправляется на сбор в Австрию, где сыграет на предсезонном турнире с участием «Ростова» (26 июня), ЦСКА (30 июня) и «Краснодара» (4 июля).

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