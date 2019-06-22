Ди Франческо стал новым главным тренером «Сампдории» - Советский спорт
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22 июня 2019 16:28ФутболСпирин Дмитрий

Ди Франческо стал новым главным тренером «Сампдории»

49-летний Эусебио Ди Франческо назначен на пост главного тренера «Сампдории».

В этом качестве он заменит Марко Джампаоло, который нынешним летом возглавил «Милан».

Контракт Ди Франческо с командой из Генуи рассчитан до 2022 года. Ранее тренер работал в серии А с «Ромой», «Лечче» и «Сассуоло».

В прошедшем чемпионате Италии «Сампдория» заняла 9-е место.

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