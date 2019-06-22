Ди Франческо стал новым главным тренером «Сампдории»

В этом качестве он заменит Марко Джампаоло, который нынешним летом возглавил «Милан».
Контракт Ди Франческо с командой из Генуи рассчитан до 2022 года. Ранее тренер работал в серии А с «Ромой», «Лечче» и «Сассуоло».
В прошедшем чемпионате Италии «Сампдория» заняла 9-е место.
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