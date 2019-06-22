Хуммельс отказался от перехода в «МЮ» перед трансфером в «Боруссию» По информации немецких СМИ, центральный защитник Матс Хуммельс отклонил предложение о переходе в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, 31-летний Хуммельс принял решение покинуть «Баварию» после того, как руководство клуба отказалось предоставить ему гарантии игровой практики в следующем сезоне.

Футболист вернулся в дортмундскую «Боруссию», за которую уже выступал с 2008 по 2016 год. Сумма трансфера составила 30,5 миллиона евро.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» предлагал Матсу более высокую зарплату, но игрок не захотел переезжать в Англию.